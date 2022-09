Matrimonio a prima vista 9, ecco le decisioni finali delle ultime due coppie in gioco! (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è appena conclusa la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia estate 2022, andata in onda dal 15 Luglio su Discovery+. Il docureality, prossimamente in onda su Real Time, ha saputo conquistare i telespettatori con le coppie dei vari personaggi. Più di tutti, ricordiamo, la coppia che ha fatto più discutere: Lucas Vianini e Carolina Manfrin. I due sono stati per qualche settimana al centro della polemica mediatica. La causa è stata una clip scioccante che la produzione ha reso nota nella quale i concorrenti si accordavano sui loro movimenti e comportamenti futuri. In seguito a quello spiacevole evento, la coppia si è ritrovata a fare i conti con i tre esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto che, dopo un faccia a faccia tra marito e moglie dalla quale sono emersi ulteriori retroscena, hanno ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è appena conclusa la nuova stagione diItalia estate 2022, andata in onda dal 15 Luglio su Discovery+. Il docureality, prossimamente in onda su Real Time, ha saputo conquistare i telespettatori con ledei vari personaggi. Più di tutti, ricordiamo, la coppia che ha fatto più discutere: Lucas Vianini e Carolina Manfrin. I due sono stati per qualche settimana al centro della polemica mediatica. La causa è stata una clip scioccante che la produzione ha reso nota nella quale i concorrenti si accordavano sui loro movimenti e comportamenti futuri. In seguito a quello spiacevole evento, la coppia si è ritrovata a fare i conti con i tre esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto che, dopo un faccia a faccia tra marito e moglie dalla quale sono emersi ulteriori retroscena, hanno ...

IsaeChia : #Matrimonioaprimavista 9, ecco le decisioni finali delle ultime due coppie in gioco! Dopo l’espulsione di Lucas e… - cadiamofelici : bianchi, etero, possibilmente con idea simil fasciste, no divorziati, no figli fuori dal matrimonio. si, prima gli… - DavideRigoni3 : @Sofia19664 @prato_mauro Ci vuole la giusta misura come in tutte le cose, ovvio. Mio figlio ha 3 settimane e ieri s… - 7mp84 : @LorenzoAndreol4 @Alenize82 @DPalizzotto @matmosciatti11 @FiorinoLuca Prima il tesserino, poi il matrimonio. I miei… - VicolodelleNews : #MatrimonioaPrimaVistaItalia: arriva l'epilogo inaspettato #matrimonioaprimavista - Il Vicolo delle News Il Vicolo… -