GdS – Juve, Arthur al Liverpool: oggi le visite, i dettagli (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-01 10:57:53 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news della GdS: A poche ore dal termine del mercato, i bianconeri riescono a cedere il brasiliano ai Reds: accordo per un anno a 4,5 milioni con diritto di riscatto a 37,5 Destinazione a sorpresa, cessione che più attesa. Arthur Melo lascia la Juventus e va al Liverpool, in prestito oneroso di 4,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 37,5 milioni. Soluzione last minute di prestigio, a poche ore dalla chiusura del mercato. Il brasiliano sembrava destinato al Portogallo (Sporting) o alla Francia (Nizza), alla fine è venuta allo scoperto la squadra di Jurgen Klopp, pronto ad accogliere il calciatore in partenza da Torino col suo agente, Federico Pastorello. verso la premier — Completamente fuori dal progetto Juve, il brasiliano si è ...

