(Di venerdì 2 settembre 2022) All'indomani del quarto anniversario di nozze con Chiara Ferragni,sceglie di regalarsi un, il primo «dopo una vita» come spiega lui stesso in una storia su...

leggoit : Fedez mostra il suo nuovo tatuaggio: dedicato a Leone e Vittoria. «Il fuoco dei miei due angeli» - sangueneIlevene : @MartyRockstar Boh, generalizzare non mi piace mai. Anche a me fino a 5 anni fa la musica italiana la disprezzavo m… -

Novella 2000

...Instagram @chiaraferragni Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Chiara Ferragni ein ... Ecco una splendida foto dell'imprenditrice cheai suoi fan un look da giorno tutto da copiare ...L'ironico reel condiviso dal maritosu Instagram ha messo inl'attitudine dell'influencer ma il commento di lei sotto al post ha scatenato la polemica. " Come sempre una mamma riposata ",... Fedez si fa un nuovo tatuaggio sulla schiena e mostra il lato B Oggi per Fedez è un grande giorno. Il rapper, infatti, ha condiviso nelle sue Stories di Instagram il fatto che comincerà a farsi un nuovo tatuaggio sulla schiena. Nei video pubblicati possiamo sentir ...Nell’attico milanese arriva Luca Natalini: servizio a domicilio per il rapper Nonostante faccia male, il 32enne si concede anche uno spuntino ‘sotto i ferri’ Fedez si regala un nuovo ed enorme tatuagg ...