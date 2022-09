E adesso Fiano denuncia tutti

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) Non solo le vergognose scritte razziste e antisemite. Emanuele, candidato del Partito Democratico e parlamentare da anni, in un’intervista a Repubblica racconta le minacce che deve affrontare ogni giorno. E come ha intenzione di reagire. Ecco le sue parole a Repubblica: Emanuele, lei è parlamentare Pd da 16 anni e candidato per il Senato nel collegio uninominale Milano nord. Che cosa significa fare campagna elettorale oggi ed essere ebreo? «Significa ogni giorno ricevere insulti antisemiti e minacce, soprattutto sui social, nei commenti ai post in cui racconto i mercati dove vado a parlare con la gente. L’altro giorno ho proposto un confronto pubblico con Isabella Rauti, la figlia di Pino Rauti, notoriamente legato all’estrema destra. Un tizio ha commentato su Facebook proponendo di fare il confronto “davanti a un bel forno acceso”. Questa ...