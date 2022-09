Clochard morto a Roma, in passato era pasticcere a Valbrembo (Di venerdì 2 settembre 2022) Valbrembo. “Faceva il pasticcere, ma per qualche tempo aveva lavorato con me al bottonificio di Valbrembo. Da un giorno all’altro se ne era andato. Si era ripresentato qualche tempo dopo per chiarire l’accaduto, prima di scomparire di nuovo. Forse era diretto in Sardegna”. Un ex collega, che preferisce mantenere l’anonimato, si ricorda ancora di Giorgio Arzuffi, il 70enne originario di Valbrembo trovato morto giovedì mattina a Roma, seduto sul muretto vicino all’ingresso dei giardini di Castel Sant’Angelo, rifugio di senzatetto a pochi passi dal Vaticano. A trovarlo privo di sensi, intorno alle 7 del mattino, i volontari che aprono i cancelli del monumento, zona quotidianamente affollata dai turisti. La notizia della morte è stata riportata dal Corriere Roma e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 settembre 2022). “Faceva il, ma per qualche tempo aveva lavorato con me al bottonificio di. Da un giorno all’altro se ne era andato. Si era ripresentato qualche tempo dopo per chiarire l’accaduto, prima di scomparire di nuovo. Forse era diretto in Sardegna”. Un ex collega, che preferisce mantenere l’anonimato, si ricorda ancora di Giorgio Arzuffi, il 70enne originario ditrovatogiovedì mattina a, seduto sul muretto vicino all’ingresso dei giardini di Castel Sant’Angelo, rifugio di senzatetto a pochi passi dal Vaticano. A trovarlo privo di sensi, intorno alle 7 del mattino, i volontari che aprono i cancelli del monumento, zona quotidianamente affollata dai turisti. La notizia della morte è stata riportata dal Corrieree ...

zazoomblog : Il clochard morto a Roma era un pasticcere di Valbrembo: aveva scontato una pena per omicidio - #clochard #morto… - lacittanews : Era uscito di carcere nel 2012 ma non aveva trovato la sua via il clochard morto a Castel Sant’Angelo: era un kille… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In passato era stato un killer Giorgio Arzuffi, il clochard di settant'anni trovato morto giovedì mattina nei Giardini di Cast… - jackfollasb : Corriere Roma: Il clochard morto a Castel Sant’Angelo era un killer. «Stava male: l’ultima cena a pane e acqua».… - MaurizioGabell1 : RT @ImolaOggi: Roma, clochard italiano di 66 anni trovato morto dai turisti (la lobby ultravax finge di preoccuparsi degli ultrasessantenni… -