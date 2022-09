Caterina Balivo punzecchia i colleghi maschi: arriva una donna alla guida di un quiz (Di venerdì 2 settembre 2022) Caterina Balivo è tornata in tv questa estate con due programmi, uno su Rai 2 e uno su Tv8, due esperimenti che l’hanno vista protagonista per alcune serate ( Chi vuole sposare mia mamma e Help-Ho un dubbio). Ma è dal 12 settembre che parte la sua vera sfida, una sfida quotidiana che la vedrà impegnata tutti i giorni alla conduzione di un programma, per lei una prima volta. La conduttrice non vede l’ora ed è emozionatissima, come spiega anche sui social, parlando dei buoni propositi che spesso si fanno il primo di settembre! Per chi ancora non lo sapesse, la Balivo sarà protagonista di un nuovo programma di La7 che andrà in onda nel pre-serale della rete, prima del TG di Mentana. E che programma. Un quiz! Finalmente una donna alla guida di un game, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022)è tornata in tv questa estate con due programmi, uno su Rai 2 e uno su Tv8, due esperimenti che l’hanno vista protagonista per alcune serate ( Chi vuole sposare mia mamma e Help-Ho un dubbio). Ma è dal 12 settembre che parte la sua vera sfida, una sfida quotidiana che la vedrà impegnata tutti i giorniconduzione di un programma, per lei una prima volta. La conduttrice non vede l’ora ed è emozionatissima, come spiega anche sui social, parlando dei buoni propositi che spesso si fanno il primo di settembre! Per chi ancora non lo sapesse, lasarà protagonista di un nuovo programma di La7 che andrà in onda nel pre-serale della rete, prima del TG di Mentana. E che programma. Un! Finalmente unadi un game, ...

infoitcultura : Caterina Balivo, il regalo per l'anniversario fatto dal marito (e la delusione) - infoitcultura : Caterina Balivo, il regalo del marito e la delusione nel giorno dell'anniversario di nozze - infoitcultura : Caterina Balivo fermata dal marito giusto in tempo: 'Lui non vuole' - infoitcultura : Caterina Balivo delusa nel giorno del suo anniversario - redazionerumors : Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera per festeggiare l'anniversario di matrimonio si recano a Boston: lei… -