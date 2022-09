Calcio: lista Champions Milan, out Ibra e Adli (Di venerdì 2 settembre 2022) Fuori Bakayoko, Ibrahimovic, Tatarusanu e il nuovo arrivato Adli: il Milan ha pubblicato la lista dei 23 giocatori per la Champions League. Di seguito la lista completa: Diaz, Ballo Toure, Bennacer, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Fuori Bakayoko,himovic, Tatarusanu e il nuovo arrivato: ilha pubblicato ladei 23 giocatori per laLeague. Di seguito lacompleta: Diaz, Ballo Toure, Bennacer, ...

