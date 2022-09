Bargiggia: “Navas-Napoli ecco tutta la verità” (Di venerdì 2 settembre 2022) Paolo Bargiggia racconta il retroscena di mercato legato al mancato arrivo di Navas dal PSG al Napoli. Bargiggia, Navas, MERET, CALCIOMERCATO Napoli. Navas è stato nel mirino del Napoli per tutta la sessione estiva del calciomercato, alla fine il portiere è rimasto a Parigi e l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis non è stato trovato. Il giornalista Paolo Baraggia racconta il retroscena legato alla trattativa Navas-Napoli: “Niente da fare per l’arrivo di Keylor Navas al Napoli. Il portiere, nonostante l’accordo con gli azzurri, non ha trovato la quadra con il PSG sulla buonuscita ed è quindi rimasto “incatenato”. Il d.s. Giuntoli ci ha provato fino all’ultimo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 2 settembre 2022) Paoloracconta il retroscena di mercato legato al mancato arrivo didal PSG al, MERET, CALCIOMERCATOè stato nel mirino delperla sessione estiva del calciomercato, alla fine il portiere è rimasto a Parigi e l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis non è stato trovato. Il giornalista Paolo Baraggia racconta il retroscena legato alla trattativa: “Niente da fare per l’arrivo di Keyloral. Il portiere, nonostante l’accordo con gli azzurri, non ha trovato la quadra con il PSG sulla buonuscita ed è quindi rimasto “incatenato”. Il d.s. Giuntoli ci ha provato fino all’ultimo ...

napolipiucom : Bargiggia: 'Navas-Napoli ecco tutta la verità' #Bargiggia #napoli #navas #ForzaNapoliSempre… - sscalcionapoli1 : Bargiggia: “Napoli, presto il rinnovo di Meret, non è escluso un nuovo tentativo a gennaio per Navas, ecco la situa… - tuttonapoli : Bargiggia: “Pronto rinnovo di Meret, ma ciò non esclude tentativo a gennaio per Navas” - infoitsport : Bargiggia: 'Napoli, presto il rinnovo di Meret, non è escluso un nuovo tentativo a gennaio per Navas, ecco la situa… - apetrazzuolo : MERCATO - Bargiggia: 'Napoli, presto il rinnovo di Meret, non è escluso un nuovo tentativo a gennaio per Navas, ecc… -