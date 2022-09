Ascolti tv 1 settembre 2022: Rai1 la più vista (Di venerdì 2 settembre 2022) Ascolti tv: Rai 1 con il 14,5 %% e 2,205 milioni, la fiction di Canale 5 al 12,1% e 1,588 Rai1, con Purché finisca bene – Basta un paio di baffi, è la più vista del prime time con il 14,5% di share media con 2,205 milioni di spettatori, mentre Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro su Canale 5 è stato visto da 1,588 milioni di spettatori con il 12,1%. Molto bene FBI Most Wanted su Italia 1, con il 7,2% di share e 1,149 milioni di spettatori. La settimana scorsa Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie su Rai1 era stato visto dal 15,9% e 2,129 milioni di persone, mentre Grand Hotel su Canale 5 è stata vista da 1,541 milioni di spettatori con il 13,6% e il ritorno di Dritto e rovescio su Rete 4, con l’8,9% di share e 1,028 milioni di spettatori. Ascolti tv altre ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 settembre 2022)tv: Rai 1 con il 14,5 %% e 2,205 milioni, la fiction di Canale 5 al 12,1% e 1,588, con Purché finisca bene – Basta un paio di baffi, è la piùdel prime time con il 14,5% di share media con 2,205 milioni di spettatori, mentre Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro su Canale 5 è stato visto da 1,588 milioni di spettatori con il 12,1%. Molto bene FBI Most Wanted su Italia 1, con il 7,2% di share e 1,149 milioni di spettatori. La settimana scorsa Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie suera stato visto dal 15,9% e 2,129 milioni di persone, mentre Grand Hotel su Canale 5 è statada 1,541 milioni di spettatori con il 13,6% e il ritorno di Dritto e rovescio su Rete 4, con l’8,9% di share e 1,028 milioni di spettatori.tv altre ...

