A che ora e dove vedere la diretta TV del lancio di Artemis 1 (Di venerdì 2 settembre 2022) La Nasa ci riprova. Dopo che lo scorso 29 agosto alcuni problemi tecnici avevano causato la sospensione del conto alla rovescia, verrà fatto un nuovo tentativo domani, sabato 3 settembre, quando in Italia sarà l'ora di cena. Per l'occasione, il lancio di Artemis 1 potrà essere seguito in televisione con il commento – tra gli altri – dell'esperto Luigi Bignami. Di seguito tutto quello da sapere sull'orario e dove vedere la diretta televisiva del lancio di Artemis 1, la missione senza equipaggio diretta verso l'orbita lunare. A che ora è previsto il lancio di Artemis 1 L'orario del lancio di Artemis 1 è fissato a partire dalle ore 20:00. È possibile tuttavia che ci possano essere ...

