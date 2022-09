US Open 2022: Lorenzo Musetti supera Brouwer ed approda per la prima volta al terzo turno (Di giovedì 1 settembre 2022) Missione compiuta per Lorenzo Musetti, che si è qualificato per la prima volta in carriera al terzo turno dello US Open. Il tennista toscano ha sconfitto in quattro set l’olandese Gijs Brouwer, numero 181 del mondo, con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-2 dopo due ore e ventisette minuti di gioco. Una buona prestazione per l’azzurro, che comincia ad ottenere risultati importanti anche sul cemento e non solo sull’amata terra rossa. Musetti ha terminato il match con trentacinque vincenti e con un buon rendimento con la seconda di servizio (67% di punti vinti). Il toscano ha commesso ventisette errori non forzati, molti meno comunque dell’avversario, che ha finito con 43 errori non forzati e 36 vincenti. Nel primo set si segue l’andamento dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Missione compiuta per, che si è qualificato per lain carriera aldello US. Il tennista toscano ha sconfitto in quattro set l’olandese Gijs, numero 181 del mondo, con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-2 dopo due ore e ventisette minuti di gioco. Una buona prestazione per l’azzurro, che comincia ad ottenere risultati importanti anche sul cemento e non solo sull’amata terra rossa.ha terminato il match con trentacinque vincenti e con un buon rendimento con la seconda di servizio (67% di punti vinti). Il toscano ha commesso ventisette errori non forzati, molti meno comunque dell’avversario, che ha finito con 43 errori non forzati e 36 vincenti. Nel primo set si segue l’andamento dei ...

