Un giurì per rendere meno tossica la rete. La proposta di Razzante (Di giovedì 1 settembre 2022) Un organo che faccia ordine nel mare magnum della rete, che ristabilisca la veridicità delle informazione laddove si ravvedano errori o inesattezze e che elimini eventuali inesattezze in tempi utili. Evitando procedure farraginose. Uno strumento, insomma, a totale disposizione degli utenti. Sono stati tanti, negli anni, i tentativi di istituire un giurì per la correttezza dell’informazione. A ben guardare, tuttavia, nessuna proposta di legge è mai stata discussa in aula. Ma c’è chi, ora più che mai, ritiene questo giurì assolutamente indispensabile. E ha rilanciato l’idea, che ha già peraltro accolto il placet dei vertici nazionali dell’Ordine dei Giornalisti. La proposta arriva da Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica, fondatore del portare ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 settembre 2022) Un organo che faccia ordine nel mare magnum della, che ristabilisca la veridicità delle informazione laddove si ravvedano errori o inesattezze e che elimini eventuali inesattezze in tempi utili. Evitando procedure farraginose. Uno strumento, insomma, a totale disposizione degli utenti. Sono stati tanti, negli anni, i tentativi di istituire unper la correttezza dell’informazione. A ben guardare, tuttavia, nessunadi legge è mai stata discussa in aula. Ma c’è chi, ora più che mai, ritiene questoassolutamente indispensabile. E ha rilanciato l’idea, che ha già peraltro accolto il placet dei vertici nazionali dell’Ordine dei Giornalisti. Laarriva da Ruben, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica, fondatore del portare ...

