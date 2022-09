Ultime Notizie – Lazio-Feyenoord, prefetto Roma vieta vendita biglietti ai tifosi olandesi (Di giovedì 1 settembre 2022) vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per Lazio-Feyenoord di coppa Uefa, in programma giovedì 8 settembre nella Capitale. Lo ha deciso il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per “preservare la città da possibili disordini”. La tifoseria del Feyenoord è riconosciuta come una delle più aggressive a livello europeo ed è nota per le gravi turbative all’ordine pubblico arrecate in trasferta: furono proprio gli ultras della squadra olandese che, nel 2015, poco prima della partita contro la Roma, danneggiarono la fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022)ta ladeiaiperdi coppa Uefa, in programma giovedì 8 settembre nella Capitale. Lo ha deciso ildi, Matteo Piantedosi, per “preservare la città da possibili disordini”. La tifoseria delè riconosciuta come una delle più aggressive a livello europeo ed è nota per le gravi turbative all’ordine pubblico arrecate in trasferta: furono proprio gli ultras della squadra olandese che, nel 2015, poco prima della partita contro la, danneggiarono la fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

