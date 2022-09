Ucraina, Macron dà la sveglia alla Ue: «Non può essere solo Erdogan a mediare con Putin» (Di giovedì 1 settembre 2022) «Chi vuole che la Turchia sia l’unica potenza al mondo che continua a parlare con la Russia?». Per quanto strano possa apparire, a porre l’interrogativo non è un amico di Vladimir Putin e neppure un leader russofilo bensì Emmanuel Macron. Parole, queste del presidente francese, che segnalano uno scarto nella strategia Ue finora attestata sulla linea della incomunicabilità assoluta con il leader del Cremlino. Ora, invece, la sortita di Macron incrina il fronte del rifiuto ed esorta i partner al dialogo con Mosca. «È necessario presumere – ha detto l’inquilino dell’Eliseo in una dichiarazione ripresa da France Info – che si possa parlare con tutti, soprattutto con coloro con cui non andiamo d’accordo». Macron vuole affiancare la Turchia nella mediazione In realtà, negli ultimi mesi Macron ha parlato in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) «Chi vuole che la Turchia sia l’unica potenza al mondo che continua a parlare con la Russia?». Per quanto strano possa apparire, a porre l’interrogativo non è un amico di Vladimire neppure un leader russofilo bensì Emmanuel. Parole, queste del presidente francese, che segnalano uno scarto nella strategia Ue finora attestata sulla linea della incomunicabilità assoluta con il leader del Cremlino. Ora, invece, la sortita diincrina il fronte del rifiuto ed esorta i partner al dialogo con Mosca. «È necessario presumere – ha detto l’inquilino dell’Eliseo in una dichiarazione ripresa da France Info – che si possa parlare con tutti, soprattutto con coloro con cui non andiamo d’accordo».vuole affiancare la Turchia nella mediazione In realtà, negli ultimi mesiha parlato in ...

SecolodItalia1 : Ucraina, Macron dà la sveglia alla Ue: «Non può essere solo Erdogan a mediare con Putin» - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Dobbiamo renderci conto che il periodo dell'abbondanza è finito. Per le conseguenze della crisi in #Ucraina, quelle che… - a_lambardi : @buitre97148061 @mottadell 'L’obiettivo di Macron, assai ambizioso, era di convincere Putin a rimuovere del tutto o… - JoseConsilvio : RT @Agenzia_Ansa: Da Mattarella a Macron, il mondo omaggia Gorbaciov. Draghi: 'Il suo messaggio di pace è attuale per l'Ucraina' #ANSA http… - MatrateArgo : Se all’inizio della guerra russo/ucraina ci fosse stata la Merkel non saremmo a questi punti di disastro economico… -