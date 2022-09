Tetto al gas, pensioni e cuneo fiscale. L’agenda a prova di crisi di Furlan (Pd) (Di giovedì 1 settembre 2022) Quando tutto sembra perduto, qualunque scelta venga presa deve essere ben calibrata ma pur sempre di campo. E la politica economica non fa certo eccezione. L’Italia tra poche settimane potrebbe ritrovarsi nel bel mezzo di un inverno buio e freddo, privata di quel gas che ancora ne alimenta l’industria e con centinaia di migliaia di famiglie costrette a scegliere se andare al supermercato a fare la spesa o recarsi all’ufficio postale per pagare una bolletta. In mezzo, un sistema pensionistico che sta per tornare alle sue vecchie regole, scritte in una legge Fornero che per molti è una specie di spettro da allontanare. In mancanza di nuove riforme che consentano l’addio anticipato al lavoro (quelle in essere, come Ape social e Quota 102 sono prossime alla scadenza naturale) si tornerà al punto di partenza, con l’uscita a 67 anni. Di tutto questo e altro, Formiche.net ha ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 settembre 2022) Quando tutto sembra perduto, qualunque scelta venga presa deve essere ben calibrata ma pur sempre di campo. E la politica economica non fa certo eccezione. L’Italia tra poche settimane potrebbe ritrovarsi nel bel mezzo di un inverno buio e freddo, privata di quel gas che ancora ne alimenta l’industria e con centinaia di migliaia di famiglie costrette a scegliere se andare al supermercato a fare la spesa o recarsi all’ufficio postale per pagare una bolletta. In mezzo, un sistemastico che sta per tornare alle sue vecchie regole, scritte in una legge Fornero che per molti è una specie di spettro da allontanare. In mancanza di nuove riforme che consentano l’addio anticipato al lavoro (quelle in essere, come Ape social e Quota 102 sono prossime alla scadenza naturale) si tornerà al punto di partenza, con l’uscita a 67 anni. Di tutto questo e altro, Formiche.net ha ...

gparagone : Il tetto al prezzo del #gas è una stupidaggine. Gli speculatori sono stati lasciati liberi di muoversi e continuan… - GiovaQuez : Carfagna: 'E' da geni far cadere Draghi mentre in Europa difende il tetto europeo del prezzo del gas. La parte mode… - Antonio_Tajani : L'Europa sia solidale con Italia e Germania che soffrono più di tutti la crisi energetica. Non sia solo Mosca a dec… - formichenews : Tetto al #gas, pensioni e cuneo fiscale. L’agenda a prova di crisi di @FurlanAnnamaria (@pdnetwork ) L'intervista… - tax_tweet : Il tetto al prezzo del gas sta funzionando? Cosa ci dice il caso iberico -