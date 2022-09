Ternana, UFFICIALE: arriva Mantovani dalla Salernitana (Di giovedì 1 settembre 2022) La Ternana ha ufficializzato l'ingaggio in prestito dalla Salernitana del difensore Valerio Mantovani con la formula del prestito. Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Laha ufficializzato l'ingaggio in prestitodel difensore Valeriocon la formula del prestito.

