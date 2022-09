sportli26181512 : Si chiama Baldanzi, studia Dybala: chi è l’ultimo gioiello made in #Empoli: Si chiama Baldanzi, studia Dybala: chi… - giostuzzi : Tommaso Baldanzi dell'@EmpoliCalcio è un calciatore di quelli che non ne fanno più, parecchio démodé rispetto all’a… -

La Gazzetta dello Sport

Vedendo ieri il primo gol in Serie A di Tommaso, si è capito che è un gran mancino naturale. Vedendo quello segnato all'Europeo Under 19 il 18 giugno a Dunajska Streda, in Slovacchia, invece, l'impressione poteva essere stata un'altra, ...Il démodé però ora sivintage, e tutto sembra più accattivante. Ed è accattivante pure Tommasoe il suo calcio che sembra arrivare da un'altra epoca. A volte però il moderno, supera ... Baldanzi nel segno di Dybala: ecco la storia del gioiello dell'Empoli Ciò che stupisce del giocatore dell'Empoli non è la giovane età o le sue capacità calcistiche, ma il fatto che sembra provenire da un altro tempo ...Non vanno oltre l'1-1, Empoli e Verona. Al Castellani per i toscani apre Baldanzi, per i veronesi risponde invece Kallon, entrambi giovanissimi e al loro primo sigillo assoluto in Serie A. Con questo ...