Scuola, Bianchi: "Gli orari scolastici non dipenderanno dal gas" (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi frena sull'ipotesi della settimana corta a Scuola per contenere il prezzo del gas. Il governo esclude anche l'ipotesi Dad Tra circa 10 giorni ripartirà l'anno scolastico, con la riapertura delle scuole prevista tra il 12 e il 14 settembre, a seconda della Regione. In questi giorni, il governo sta mettendo a punto una serie di misure per contrastare il prezzo del gas sempre più in salita, e inizialmente anche la Scuola doveva rientrarvi. Il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, però, ha escluso che la Scuola venga coinvolta in queste misure. Ospite a Radio Anch'io, il Ministro ha cosi commentato tale ipotesi: "La Scuola ha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas. Il governo ...

