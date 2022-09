Sarà il loro quarto figlio e hanno svelato come si chiamerà: che gioia! (Di giovedì 1 settembre 2022) Sarà il loro quarto figlio ed hanno appena svelato come si chiamerà: grande gioia per la coppia! A giugno 2022 hanno annunciato che diventeranno genitori per la quarta volta dopo tre splendidi figli maschi. Lo hanno fatto sapere pubblicando una foto su instagram in cui i tre bambini danno all’amata influencer un bacio sulla pancia. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 1 settembre 2022)iledappenasi: grande gioia per la coppia! A giugno 2022annunciato che diventeranno genitori per la quarta volta dopo tre splendidi figli maschi. Lofatto sapere pubblicando una foto su instagram in cui i tre bambini danno all’amata influencer un bacio sulla pancia. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

mara_carfagna : Se vincerà il centrodestra non ci sarà un pericolo fascismo ma un pericolo instabilità. Dopo le elezioni Salvini e… - AngeloCiocca : Che bello metter sempre a tacere la sinistra. Nonostante tutti i loro tentativi. Che bella la democrazia. Questa vo… - Lory_Wolfgirl90 : @sara_lu @VenEr0s @Lorenzo08353155 @repubblica Appunto è lui che sta facendo un circo mediatico per ciò che è succe… - GugiaRob : Non potro' rientrare in Italia il 25 settembre, votero' nel collegiio Europa. La nostra scheda elettorale sara' rid… - rosydesimone1 : RT @erny110393: Ricordate la Denisova? Quella specie di “procuratrice” che INVENTAVA mostruosi crimini da parte dei Russi e che per questo… -