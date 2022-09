Politiche, ecco i candidati in Irpinia della lista “Vita” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito della raccolta di decine di migliaia di firme in tempi record in tutta Italia la lista Vita che si candida per la libertà dei cittadini è ufficialmente presente alle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Anche nel capoluogo irpino, le scorse settimane, si è proceduti con successo alla raccolta firme di Vita del collegio di Avellino e Salerno approvata dalla Corte d’Appello di Napoli e dunque anche nella nostra città si potra’ votare per la libertà. Infatti superata la fase di raccolta firme dei cittadini, adesso Vita entra nel vivo della competizione elettorale anche ad Avellino, con i candidati, all’uninominale Camera, capolista, l’avellinese Stella Maccario e un altro irpino, Clemente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguitoraccolta di decine di migliaia di firme in tempi record in tutta Italia lache si candida per la libertà dei cittadini è ufficialmente presente alle elezionidel prossimo 25 settembre. Anche nel capoluogo irpino, le scorse settimane, si è proceduti con successo alla raccolta firme didel collegio di Avellino e Salerno approvata dalla Corte d’Appello di Napoli e dunque anche nella nostra città si potra’ votare per la libertà. Infatti superata la fase di raccolta firme dei cittadini, adessoentra nel vivocompetizione elettorale anche ad Avellino, con i, all’uninominale Camera, capo, l’avellinese Stella Maccario e un altro irpino, Clemente ...

borghi_claudio : Ecco... e non solo a Vercelli, iscrivetevi tutti. Vercelli: il Comune ricerca scrutatori per le elezioni politiche - DanieleLeone31 : @ducadalba @CarloCalenda Ah ecco quello che ha la singola esperienza pure datata e ne fa una legge universale. E ha… - TobrukBruno : Open: No! Questo sondaggio elettorale è falso. - GoffredoAdi : (2/13) Ecco, Gorbaciov vanta giudizi positivi perché era un democratico, perché voleva aprire il sistema e voleva r… - Iaya68 : RT @iconaclima: «L’unica agenda possibile è quella climatica», avverte @fffitalia. E accusa i politici: «volete il nostro voto ma ignorate… -