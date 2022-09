Mostra Venezia | Rita Dalla Chiesa | ' doc su fascismo pessimo gusto | due pesi e due misure'

(Di giovedì 1 settembre 2022), 1 set. (Adnkronos) - La scelta di presentare alle Giornate degli Autori delladiun documentario sulla 'Marcia di Roma', a 20 giorni dal voto in Italia, "è stata di. Sicuramente ci sono stati duee due. Io mi ero rassegnata al blocco per l'uscita della fiction su mio padre perché c'era una legge, e io sto attenta alle regole, ma poi vedere che al Festival dipermettono la presentazione di un documentario come 'Marcia su Roma' lo trovo come minimo poco equo". E' lo sfogo diche, all'Adnkronos, affida le sue considerazioni alla luce delle polemiche sulla presentazione, alle Giornate degli Autori, del docufilm 'Marcia su Roma' del ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #CerimoniaDiApertura @RocioMMorales: “Dichiariamo ufficialmente aperta la 79. Mostra… - Tg3web : Domani la Mostra del Cinema di Venezia dedicherà un ricordo a Vittorio Gassman nel centenario della nascita. Al Tg3… - UKRinIT : Il Presidente????Zelenskyy si è rivolto agli organizzatori&ospiti della cerimonia di apertura della Mostra del Cinema… - Claudestar2012 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Zelensky irrompe a Venezia, in video i nomi dei 358 bambini e ragazzi uccisi in guerra. L'intervento del presiden… - editta_fazzi : RT @francescagraz1: La campagna elettorale sbarca alla Mostra di Venezia: il regista di 'Marcia su Roma': 'Il linguaggio e le idee di Giorg… -

Sky Tg24

La Torre entra così, con un punto di vista originale, nella polemica esplosa in questi giorni allain merito alle preoccupazioni di alcuni registi relative ai diritti civili in prospettiva del ...La prima giornata della 79°internazionale d'arte cinematografica diè andata in archivio: hanno aperto la rassegna di quest'anno White Noise di Noah Baumbach per la sezione principale del Concorso e Princess per ... Mostra del Cinema di Venezia, oggi Bardo di Iñárritu e Tár di Todd Field. DIRETTA La cerimonia d’apertura della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia vede protagonista la madrina Rocío Muñoz Morales che dice: «Da domani non esisterà più il cinema! Pensate se i ...Intervista a Tobias Wicky fondatore dell’ensemble che si esibirà in concerto domani, 2 settembre, nella parrocchiale di Tesserete ...