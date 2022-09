Milano, 19enne in fuga dopo un furto precipita in un parcheggio da oltre 10 metri: è grave (Di giovedì 1 settembre 2022) Il furto, il tentativo di fuga e poi la caduta da oltre 10 metri in un parcheggio multipiano in zona Bocconi, a Milano. È questa la dinamica, secondo la prima ricostruzione della polizia, che ha portato un ragazzo di 19 anni a ferirsi in modo grave nel corso della notte tra mercoledì e giovedì. Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda con diverse fratture. Gli agenti della questura, intervenuti con gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, hanno soccorso il 19enne in un garage di via Salasco, tra Porta Romana e Porta Ticinese. Il ragazzo, sempre secondo quanto riferito dalla polizia, faceva parte di un gruppo di tre persone che, all’interno di un locale nella vicina via Bligny, aveva messo a segno un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Il, il tentativo die poi la caduta da10in unmultipiano in zona Bocconi, a. È questa la dinamica, secondo la prima ricostruzione della polizia, che ha portato un ragazzo di 19 anni a ferirsi in modonel corso della notte tra mercoledì e giovedì. Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda con diverse fratture. Gli agenti della questura, intervenuti con gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, hanno soccorso ilin un garage di via Salasco, tra Porta Romana e Porta Ticinese. Il ragazzo, sempre secondo quanto riferito dalla polizia, faceva parte di un gruppo di tre persone che, all’interno di un locale nella vicina via Bligny, aveva messo a segno un ...

