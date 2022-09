Milan, Gazidis verso l’addio: ipotesi Furlani come AD (Di giovedì 1 settembre 2022) La storia di Ivan Gazidis con il Milan potrebbe concludersi a novembre. E’ in quel mese che scadrà il contratto che lega l’attuale amministratore delegato al club rossonero, con Gazidis che potrebbe lasciare per quello che sarebbe un vero e proprio ritorno al passato: la Major League Soccer. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) La storia di Ivancon ilpotrebbe concludersi a novembre. E’ in quel mese che scadrà il contratto che lega l’attuale amministratore delegato al club rossonero, conche potrebbe lasciare per quello che sarebbe un vero e proprio ritorno al passato: la Major League Soccer. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

PietroMazzara : A novembre ci sarà il cambio della guardia nel ruolo di CEO del #Milan. Ivan #Gazidis, il cui contratto scadrà prop… - carm_pana : RT @CalcioFinanza: #Milan, #Gazidis verso l’addio: ipotesi #Furlani come nuovo amministratore delegato - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan, Gazidis verso l’addio: ipotesi Furlani come AD: La storia di Ivan Gazidis con il Milan… - CalcioFinanza : #Milan, #Gazidis verso l’addio: ipotesi #Furlani come nuovo amministratore delegato - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: CorSera - Milan, Gazidis verso il ritorno nella Mls americana. Il suo sostituto potrebbe essere Furlani -