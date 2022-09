Michelle Hunziker | la cabina armadio è un’intera camera con moquette e arredi chiari

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo anni vissuti nella villa a Bergamo,si trasferisce a Milano e, i dettagli architettonici della sua nuova abitazione non passano inosservati ai curiosi del social. La showgirl svizzera dall’animo italiano ha vissuto negli ultimi tempi non pochi cambiamenti. Dopo una storia d’amore lunga 10 anni con Tomaso Trussardi, un legame profondo da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - MoniRiya3 : Michelle Hunziker e la migliore amica Serena Autieri si rivedono dopo mesi: foto - redazionerumors : La conduttrice televisiva Michelle Hunziker sta cercando un riavvicinamento con l'ex marito Tomaso Trussardi? Uno s… - RegalinoV : Michelle Hunziker, ricompare la fede al dito: in arrivo un riavvicinamento con Trussardi? - CheDonnait : Michelle non trova pace! #gossip -

Le due lontane per molto tempo, l'ultima vacanza insieme ad agosto di un anno fa L'attrice 46enne aveva duettato con la showgirl in tv nel febbraio scorso aImpossibleviaggia fino a Roma: è tantissima la voglia di riabbracciare la sua migliore amica Serena Autieri . Le due si rivedono dopo mesi, sono state lontane per moltissimo tempo: l'ultima ...Non solo figlia Eros Ramazzotti e: scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su su Aurora Ramazzotti! Aurora Ramazzotti è nota dal grande pubblico per essere la figlia di Eros Ramazzotti e, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I più attenti fan di Michelle Hunziker hanno intravisto un dettaglio che spiegherebbe moltissime cose sulla showgirl ...