MERCATO LIVE: Piatek alla Salernitana, Samp su Amione e Gyasi e Verona su Verdi. L'Empoli prende Akpa Akpro, Zurkowski verso lo Spezia (Di giovedì 1 settembre 2022) Conto alla rovescia. Alle ore 20 di oggi, giovedì 1° settembre, si chiude la campagna trasferimenti estiva 2022 in Italia. In seguito... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Contorovescia. Alle ore 20 di oggi, giovedì 1° settembre, si chiude la campagna trasferimenti estiva 2022 in Italia. In seguito...

GoalItalia : ?? SIAMO LIVE SU TWITCH ?? L'ultimo giorno di mercato con @antorreasy e @romeoagresti ? #Dest, #Acerbi, #Arthur e t… - SoloLecceIT : GLI ULTIMI 300 MINUTI DI MERCATO 'LIVE'. Tutte le operazioni della A in tempo reale. Si chiude alle 20 - milansette : LIVE MN - Ultimo giorno di mercato: Vranckx in sede per la firma, finita l'idoneità per Dest #acmilan #rossoneri - LeoDalio : RT @GoalItalia: ?? SIAMO LIVE SU TWITCH ?? L'ultimo giorno di mercato con @antorreasy e @romeoagresti ? #Dest, #Acerbi, #Arthur e tutte le… -