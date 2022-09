Lufthansa | sciopero dei piloti | cancellati oltre 800 voli | disagi per 130mila passeggeri

(Di giovedì 1 settembre 2022)cancella 800venerdì 2 settembre nei suoi hub più grandi, Francoforte e Monaco. La ragione èdeiannunciato in nottata. Saranno così colpiti, secondo quanto comunicato dalla compagnia di volo tedesca. Alla base dell’azione del sindacato che rappresenta i, il Vereinigung Cockpit, c’è la richiesta di un aumento di stipendio che, stando a quanto riferito, sarebbe stata più volte respinta dalla direzione della compagnia. Secondo, l’azienda ha offerto un aumento una tantum di 900 euro, pari a un aumento del 5% per isenior e del 18% per coloro che iniziano la professione. Il sindacato aveva chiesto un aumento del 5,5% quest’anno e un adeguamento automatico ...

MONACO.cancellerà domani, 2 settembre, circa 800 voli a Francoforte e Monaco di Baviera per lo unodei piloti, con probabili conseguenze per 130 mila passeggeri. Lo ha comunicato la ...La compagnia aerea tedescaha annunciato che cancellera' "quasi tutti" i suoi voli da e per i suoi principali aeroporti di Francoforte e Monaco domani a causa di unodei piloti. Il primo vettore europeo ...Il sindacato Associazione Cockpit (Vc) ha indetto per venerdì 2 settembre uno sciopero dei piloti del gruppo Lufthansa. La compagnia di bandiera tedesca ha cancellato 800 voli: la protesta colpirà cir ...