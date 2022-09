Lucca Comics & Games 2022, via libera alla vendita dei biglietti (Di giovedì 1 settembre 2022) Apre ufficialmente la vendita ai biglietti del Lucca Comics & Games 2022. La nuova edizione si preannuncia particolarmente interessante; ricca di ospiti internazionali che tornano per il grande evento dopo i limiti imposti, negli ultimi due anni, in seguito alla pandemia. Lucca Comics & Games 2022, corsa all’acquisto dei biglietti Credits: FumettologicaRiparte ufficialmente la corsa all’acquisto dei biglietti del Lucca Comics & Games 2022! Dopo gli oltre 80.000 ingressi venduti in modalità early bird, in pochissimo tempo, da oggi 1 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Apre ufficialmente laaidel. La nuova edizione si preannuncia particolarmente interessante; ricca di ospiti internazionali che tornano per il grande evento dopo i limiti imposti, negli ultimi due anni, in seguitopandemia., corsa all’acquisto deiCredits: FumettologicaRiparte ufficialmente la corsa all’acquisto deidel! Dopo gli oltre 80.000 ingressi venduti in modalità early bird, in pochissimo tempo, da oggi 1 ...

Console_Tribe : Apre la biglietteria di Lucca Comics & Games 2022 - - venti4ore : Lucca Comics & Games chiamata a Roma per la commemorazione del generale Dalla Chiesa - Nazione_Lucca : Biglietti Lucca Comics: prevendita riaperta, come acquistarli - qn_lanazione : Quanto costano i biglietti del Lucca Comics: i prezzi di abbonamenti e giornate singole - qn_lanazione : Biglietti Lucca Comics: prevendita riaperta, come acquistarli -