'La dolce vita' di Fedez, Tananai e Mara Sattei è il tormentone dell'estate (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – "La dolce vita" di Fedez, Tananai e Mara Sattei è il tormentone dell'estate 2022. Il verdetto è arrivato all'Arena di Verona nel corso dello show musicale più atteso dell'anno, Rtl 102.5 Power Hits 2022. Il tormentone vincitore è stato decretato attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito www.rtl.it e su RTL 102.5 Play. La classifica è stata disponibile dal 20 giugno fino al 26 agosto. L'evento è stato presentato da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese ed è stato trasmesso in radiovisione su Rtl 102.5, ed in streaming su Rtl 102.5 Play e su Radio Zeta, Sky Uno, Tv8 e Now a reti ...

