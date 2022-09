Il Governo a caccia di fondi. Sul caro-energia Draghi è finito in bolletta (Di giovedì 1 settembre 2022) L’unica certezza a oggi è la proroga del taglio delle accise sulla benzina. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 5 ottobre il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Ma per il resto, ovvero per la messa a terra degli interventi che dovrebbero consentire a imprese e famiglie, schiacciate dal caro-bollette, di rifiatare, il Governo naviga a vista. I Migliori non sanno dove reperire le risorse necessarie per finanziare le misure contro il caro-bollette Il problema è che i Migliori non sanno dove reperire le risorse necessarie per finanziare le misure contro il caro-bollette. La cosiddetta tassa sugli extraprofitti, come ha denunciato il leader del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) L’unica certezza a oggi è la proroga del taglio delle accise sulla benzina. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 5 ottobre il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Ma per il resto, ovvero per la messa a terra degli interventi che dovrebbero consentire a imprese e famiglie, schiacciate dal-bollette, di rifiatare, ilnaviga a vista. I Migliori non sanno dove reperire le risorse necessarie per finanziare le misure contro il-bollette Il problema è che i Migliori non sanno dove reperire le risorse necessarie per finanziare le misure contro il-bollette. La cosiddetta tassa sugli extraprofitti, come ha denunciato il leader del ...

Danygonny : RT @MakerFaireRome: Francia, caccia ai 'furbetti delle piscine': il governo ricorre all'intelligenza artificiale. Il fisco ha impiegato un… - massimo_avv : La Meloni, Crosetto, Berlusconi, (Salvini?) non erano al governo quando partono i caccia francesi ed inglesi a bomb… - Blekmacigno6 : Quando l'informazione ci dice che il governo è a caccia delle risorse per il costo dell'energia,non pensate che i m… - AliasVices : @matteosalvinimi Sta pora gente che dopo due giorni in mare su barche di fortuna si deve pure beccare sto pagliacci… - WalterLuvisotto : In Effetti un governo rossobruno ( dopo quello giallo-verde e giallo-rosso) ci manca.. ???? Pensate: avete perso anni… -