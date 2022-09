Grazie Josip, con le tue perle da Pallone d’oro ci hai incantato (Di giovedì 1 settembre 2022) “Il futuro di Ilicic? Potrebbe chiudere la sua carriera a Bergamo?” Gli avevamo chiesto qualche anno fa. Risposta laconica: “Oh è ancora presto per pensarci, devo ancora correre tanto…Comunque io sto bene qui all’Atalanta e mi diverto”. Ecco, la chiave dell’Ilicic pensiero è tutta lì. Il Professore, come ormai lo chiamavano i compagni, non si divertiva più. Per lui era fondamentale: giocare bene solo quando poteva avere i pensieri spettinati, non doveva pensare al tunnel della depressione, al Covid o a quello che gli passava per la testa, un passato difficile e tanti interrogativi che potevano essere più insidiosi degli stessi infortuni. Difficile credere di poter avere da lui una spiegazione: più di tutto parlavano i suoi silenzi, di un artista del Pallone, uno che ci ha incantato con le sue magie, ma poi se gli mettevate davanti un microfono finiva ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) “Il futuro di Ilicic? Potrebbe chiudere la sua carriera a Bergamo?” Gli avevamo chiesto qualche anno fa. Risposta laconica: “Oh è ancora presto per pensarci, devo ancora correre tanto…Comunque io sto bene qui all’Atalanta e mi diverto”. Ecco, la chiave dell’Ilicic pensiero è tutta lì. Il Professore, come ormai lo chiamavano i compagni, non si divertiva più. Per lui era fondamentale: giocare bene solo quando poteva avere i pensieri spettinati, non doveva pensare al tunnel della depressione, al Covid o a quello che gli passava per la testa, un passato difficile e tanti interrogativi che potevano essere più insidiosi degli stessi infortuni. Difficile credere di poter avere da lui una spiegazione: più di tutto parlavano i suoi silenzi, di un artista del, uno che ci hacon le sue magie, ma poi se gli mettevate davanti un microfono finiva ...

