Gli Stati Uniti e tutti i potenziali conflitti (Di giovedì 1 settembre 2022) Dall'Ucraina a Taiwan, passando per le regioni balcaniche, gli Stati Uniti stanno riaccendendo tensioni mai davvero sopiti. «Piromani geopolitici» che vengono percepiti come una minaccia da Russia e Cina. E i contraccolpi, soprattutto economici, sarebbero un boomerang per tutto l'Occidente. Proprio come sta avvenendo con le sanzioni contro Mosca. Il 22 agosto una coppia di B-52 Stratofortress, le «fortezze volanti» americane, bombardieri strategici con capacità nucleari decollati dalla base della Raf inglese a Fairford, hanno sorvolato i Balcani occidentali. La rotta a bassa quota su Skopje, capitale macedone, Tirana, la Croazia, il Montenegro, la Bosnia e il Kosovo, dove hanno spento il tracciamento, è una dimostrazione di forza. Il conflitto globale con la Russia sta riaccendendo anche i focolai dell'ex Jugoslavia. I serbi, protetti storicamente da ...

