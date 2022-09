Fiorentina: Nastasic a Maiorca, riprendono i contatti per Bajrami (Di giovedì 1 settembre 2022) La Fiorentina riprende i contatti con l’Empoli per lo scambio tra Bajrami e Zurkowski, mentre Nastasic verso il Maiorca Ultima giornata di mercato molto calda per la Fiorentina: i viola stanno cedendo Nastasic al Maiorca e intanto riprendono i contatti con l’Empoli per lo scambio tra Bajrami e Zurkowski. Sullo sfondo c’è il rebus di Nikolaou: i rumors vogliono la Fiorentina ancora attenta sul difensore dello Spezia, ma in base alle voci, c’è più o meno ottimismo per chiudere l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Lariprende icon l’Empoli per lo scambio trae Zurkowski, mentreverso ilUltima giornata di mercato molto calda per la: i viola stanno cedendoale intantocon l’Empoli per lo scambio trae Zurkowski. Sullo sfondo c’è il rebus di Nikolaou: i rumors vogliono laancora attenta sul difensore dello Spezia, ma in base alle voci, c’è più o meno ottimismo per chiudere l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Nastasic al #Maiorca. Poche chance per #Nikolau al momento, la #Fiorentina nel pomeriggio può tornare a parlare co… - PassFiorentina : RT @OgnissFla: Se la #Fiorentina non riallaccia i rapporti con l'#Empoli e rimette in piedi l'operazione definita #Bajrami-#Zurkowski, il c… - PassioneFiorent : RT @OgnissFla: Se la #Fiorentina non riallaccia i rapporti con l'#Empoli e rimette in piedi l'operazione definita #Bajrami-#Zurkowski, il c… - amofiorentina : RT @OgnissFla: Se la #Fiorentina non riallaccia i rapporti con l'#Empoli e rimette in piedi l'operazione definita #Bajrami-#Zurkowski, il c… - OgnissFla : Se la #Fiorentina non riallaccia i rapporti con l'#Empoli e rimette in piedi l'operazione definita #Bajrami-… -