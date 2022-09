Ennesimo femminicidio: ammazza la sua ex e poi si impicca (Di giovedì 1 settembre 2022) Un'altra donna ammazzata da un uomo che era stato lasciato. La vittima aveva 47 anni ed è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno che poi si è ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 settembre 2022) Un'altra donnata da un uomo che era stato lasciato. La vittima aveva 47 anni ed è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno che poi si è ...

