Energia, da ottobre termosifoni giù di un grado e accesi un'ora in meno. Il piano di Cingolani (Di giovedì 1 settembre 2022) Dal primo ottobre giu' di un grado le temperature, da 20 a 19 gradi, in case, condomini ed uffici pubblici. Allo stesso modo gli impianti di riscaldamento rimarranno accesi per un'ora in meno rispetto a quanto avviene oggi. E' quanto ha annunciato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presentando il piano di risparmio energetico del governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

