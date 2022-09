Empoli, Corsi conferma: «Akpa Akpro? Ne stiamo parlando» (Di giovedì 1 settembre 2022) Le parole del presidente dell’Empoli che confermano la vicinanza della squadra ad Akpa Akpro, in uscita dalla Lazio Dopo Acerbi e Durmisi, la Lazio è pronta a salutare anche Akpa Akpro. Il centrocampista è infatti seguito non solo da Lecce, Monza e Bologna ma anche dall’Empoli. Come riporta Alfredo Pedullà, dopo l’uscita di Meitè (direzione Cremonese) il club toscano è piombato sul biancoceleste e l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. Di seguito anche le parole del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi ai microfoni di Radio Incontro Olympia. «Akpa Akpro all’Empoli? Si, ne stiamo parlando con la Lazio…». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Le parole del presidente dell’cheno la vicinanza della squadra ad, in uscita dalla Lazio Dopo Acerbi e Durmisi, la Lazio è pronta a salutare anche. Il centrocampista è infatti seguito non solo da Lecce, Monza e Bologna ma anche dall’. Come riporta Alfredo Pedullà, dopo l’uscita di Meitè (direzione Cremonese) il club toscano è piombato sul biancoceleste e l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. Di seguito anche le parole del presidente dell’, Fabrizioai microfoni di Radio Incontro Olympia. «all’? Si, necon la Lazio…». L'articolo proviene da Calcio News ...

