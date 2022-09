Elezioni: Carfagna, 'da Conte campagna elettorale indegna, è un ex-premier' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Non mi fate commentare certe idiozie e fa specie che lo faccia un ex-presidente del Consiglio. Il pericolo per la democrazia semmai lo ha rappresentato lui con le sue amicizie opache, i rapporti con la Cina e il Venezuela e avendo portato in Parlamento persone incapaci". Così Mara Carfagna a Metropolis su Repubblica.it. "Conte si qualifica per come fa campagna elettorale. Questo modo di fare campagna elettorale per un ex-premier è indegno". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Non mi fate commentare certe idiozie e fa specie che lo faccia un ex-presidente del Consiglio. Il pericolo per la democrazia semmai lo ha rappresentato lui con le sue amicizie opache, i rapporti con la Cina e il Venezuela e avendo portato in Parlamento persone incapaci". Così Maraa Metropolis su Repubblica.it. "si qualifica per come fa. Questo modo di fareper un ex-è indegno".

Azione_it : Solo per spirito di responsabilità non rispondiamo: perché non ci pensate voi post elezioni, che siete così bravi?… - mara_carfagna : Se vincerà il centrodestra non ci sarà un pericolo fascismo ma un pericolo instabilità. Dopo le elezioni Salvini e… - mara_carfagna : Il governo agirà fino in fondo sul #gas: l'apertura tedesca al #pricecap rende possibile un piano ????. Ma è surreale… - NuvolettaZen : RT @Azione_it: Le posizioni elitarie vanno cercate altrove. Tra chi vuole ridiscutere o liquidare il PNRR, tra chi non lo ha mai votato e f… - ManlioOrioli : RT @Azione_it: Le posizioni elitarie vanno cercate altrove. Tra chi vuole ridiscutere o liquidare il PNRR, tra chi non lo ha mai votato e f… -