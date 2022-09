Elezioni 25 settembre | l’offerta di Flixbus con #IoVoglioVotare

(Di giovedì 1 settembre 2022) Viaggi per ledel 25dicon. L’occasione da non perdere. Tutte le informazioni utili. Per lepolitiche del 25prossimo, continuano a uscire le offerte di sconti sui mezzi di trasporto per chi deve rientrare al proprio comune di residenza per poter votare. Qui vi segnaliamo le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

borghi_claudio : Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro co… - matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - carlosibilia : Queste sono alcune delle persone che si candideranno insieme a @GiuseppeConteIT alle elezioni del 25 settembre. Inf… - gatasch : RT @borghi_claudio: Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro comune… - Elisheba : RT @RiccardoLuna: Sedici domande rivolte da associazioni ambientaliste, imprese e attivisti agli schieramenti per capire di più in vista de… -

Leggi Anche, in Lombardia Fratelli d'Italia blinda (oltre ai big) parenti, ex ... alla fine il 25decideranno di non recarsi alle urne. Infine, il dato sull'apprezzamento per il ...... dichiara Nino Bartolotta , candidato del Partito Democratico alle prossimeregionali del 25. "Basti pensare a Hessemer, Dumas, Maupassant, Goethe che dedicò proprio alla Sicilia ...Le opportunità da conoscere per chi deve viaggiare per le elezioni del 25 settembre: l'offerta di Flixbus con #IoVoglioVotare ...Twitter collabora con il Ministero dell'Interno in vista delle elezioni del 25 settembre, introducendo un avviso di ricerca dedicato. (ANSA) ...