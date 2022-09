David Rossi finisce al centro del dibattito politico? Un tweet di Enrico Letta indigna il popolo dei social (Di giovedì 1 settembre 2022) Anche David Rossi finisce al centro del dibattito politico e in molti sono convinti che questo possa essere un bene. Sulla sua morte c’è ancora un faro ben illuminato e il tweet pubblicato da Enrico Letta qualche ora fa ha indignato il popolo dei social che lo ha travolto con polemiche e accuse, ma cosa è successo di preciso? Il segretario del Pd Enrico Letta ha scelto Twitter per commentare, forse in modo poco attento, la notizia della morte del manager russo Ravil Maganov (vicepresidente del colosso petrolifero Lukoil) per colpire il suo rivale politico richiamando un suo post social di alcuni anni fa al grido ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Anchealdele in molti sono convinti che questo possa essere un bene. Sulla sua morte c’è ancora un faro ben illuminato e ilpubblicato daqualche ora fa hato ildeiche lo ha travolto con polemiche e accuse, ma cosa è successo di preciso? Il segretario del Pdha scelto Twitter per commentare, forse in modo poco attento, la notizia della morte del manager russo Ravil Maganov (vicepresidente del colosso petrolifero Lukoil) per colpire il suo rivalerichiamando un suo postdi alcuni anni fa al grido ...

