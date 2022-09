Corbo | “Spalletti vittima di una onesta confusione Vi spiego tutto”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Antonioanalizza il pareggio contro il Lecce e punta il dito contro il turn over massiccio adottato da. Il Napoli si ferma in casa contro il Lecce,ha dimostrato di soffrire le squadre che giocano “addosso” al Napoli, limitandone il palleggio e aggredendo l’uomo. Antoniosu Repubblica analizza la gara del Maradona individuando alcune défaillance: “Si è capito subito che sarebbe stata una partita complicata. Il Napoli si è lasciato frustare nei suoi incauti ottimismi. Ma un’analisi più ampia deve spiegare il disagio del Napoli: deriva da un equivoco di fondo. È l’approccio dicon il nuovo Napoli, sarà sempre più difficile scoprire la formula ideale per assemblare un congegno da inventare se si cambiano ogni volta formazione e modulo. Come nel gioco del Lotto, ...

