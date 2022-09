Come ridare splendore alla propria chioma ed evitare l' effetto scopa di saggina

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 settembre 2022) Non si fa in tempo a rientrare dalle vacanze che c'è già da affrontare l'SOS capelli sfibrati. L'eccessiva esposizione ai raggi solari e i frequenti bagni a contatto con la salsedine e il cloro, presenti in mare o in piscina, potrebbero aver trasformato la vostra, soprattutto quella trattata o decolorata, in opaca e tendente al crespo. E così ci si ritrova con i capelli sfibrati, con l'emblematico e anti estetico“paglia”, con il dilemma suagire al meglio per far tornare laal suo consueto. Se pensate che i vostri capelli abbiano perso in morbidezza e lucentezza, ecco cosa fare. Perché i capelli si sfibrano Nel caso degli uomini, spesso la colpa è da cercare in un'eccessiva produzione di adrenalina e di stress. Ma in questo periodo dell'anno, a cavallo tra la fine ...