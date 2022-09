Camera di commercio di Salerno, trasformazione digitale: contributi alle Pmi femminili e ai giovani (Di giovedì 1 settembre 2022) Domani, venerdì 2 settembre, alle ore 10,30, presso la sede della Camera di commercio di Salerno – via Generale Clark 19, si terrà una conferenza stampa per presentare il “Bando PID voucher digitali I4.0 – Anno 2022” con cui l’Ente Camerale eroga contributi per la trasformazione digitale delle imprese salernitane, con particolare riguardo a quelle femminili e giovanili. Illustreranno il bando le componenti della Giunta Camerale Annarita Colasante e Susy Gambardella. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Domani, venerdì 2 settembre,ore 10,30, presso la sede delladidi– via Generale Clark 19, si terrà una conferenza stampa per presentare il “Bando PID voucher digitali I4.0 – Anno 2022” con cui l’Entele erogaper ladelle imprese salernitane, con particolare riguardo a quelleli. Illustreranno il bando le componenti della Giuntale Annarita Colasante e Susy Gambardella. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

