Cambiamento climatico, tutte le bufale dei fact checker (Di giovedì 1 settembre 2022) Guardatevi dai fact-checkers. Raccontano un sacco di fake-news. Uno dei più gloriosi fact-checkers nostrani è il Cicap (Comitato italiano controllo affermazioni pseudoscientifiche). Ha avuto un ruolo benemerito finché l’ha buttata in politica. Ne ho avuta esperienza diretta quando, circa tre anni fa, in occasione della bufala del global warming antropogenico (Gwa), uno dei fondatori ed importante esponente del Cicap ­ – tale Massimo Polidoro – se ne uscì dicendosi convinto della cosa. E lo disse in modo volgare, con un video pubblicato su Youtube, ove criticava, anche con critiche ad hominem che nulla avevano a che vedere con la questione del Gwa, alcuni professori universitari del ramo scientifico (climatologi, geologi, geofisici, ma anche fisici, chimici, matematici, ingegneri – e tra questi c’ero anche io) che – a ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 1 settembre 2022) Guardatevi dais. Raccontano un sacco di fake-news. Uno dei più gloriosis nostrani è il Cicap (Comitato italiano controllo affermazioni pseudoscientifiche). Ha avuto un ruolo benemerito finché l’ha buttata in politica. Ne ho avuta esperienza diretta quando, circa tre anni fa, in occasione della bufala del global warming antropogenico (Gwa), uno dei fondatori ed importante esponente del Cicap ­ – tale Massimo Polidoro – se ne uscì dicendosi convinto della cosa. E lo disse in modo volgare, con un video pubblicato su Youtube, ove criticava, anche con critiche ad hominem che nulla avevano a che vedere con la questione del Gwa, alcuni professori universitari del ramo scientifico (climatologi, geologi, geofisici, ma anche fisici, chimici, matematici, ingegneri – e tra questi c’ero anche io) che – a ...

