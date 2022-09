Calcio femminile, l’Italia a caccia dei tre punti in Moldavia per avvicinarsi ai Mondiali 2023 (Di giovedì 1 settembre 2022) La volata finale. La Nazionale italiana di Calcio femminile torna in scena dopo la negativa esperienza degli Europei 2022 in Inghilterra. L’eliminazione nella fase a gironi non era certo l’obiettivo della compagine allenata da Milena Bertolini che quindi, a circa 50 giorni dalla brutta sconfitta contro il Belgio, vuol riprendere con convinzione il cammino per Nuova Zelanda e Australia, sedi dei Mondiali 2023. Le azzurre, nel Gruppo G, sono in testa con 21 punti, due in più della Svizzera. Per il pass diretto sarà necessario il primato, per evitare le forche caudine dei playoff in caso di seconda piazza. La condizione necessaria e sufficiente per le nostre portacolori sarà quella di vincere le due partire restanti del girone: domani a Chisinau contro la Moldavia e il 6 settembre allo ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) La volata finale. La Nazionale italiana ditorna in scena dopo la negativa esperienza degli Europei 2022 in Inghilterra. L’eliminazione nella fase a gironi non era certo l’obiettivo della compagine allenata da Milena Bertolini che quindi, a circa 50 giorni dalla brutta sconfitta contro il Belgio, vuol riprendere con convinzione il cammino per Nuova Zelanda e Australia, sedi dei. Le azzurre, nel Gruppo G, sono in testa con 21, due in più della Svizzera. Per il pass diretto sarà necessario il primato, per evitare le forche caudine dei playoff in caso di seconda piazza. La condizione necessaria e sufficiente per le nostre portacolori sarà quella di vincere le due partire restanti del girone: domani a Chisinau contro lae il 6 settembre allo ...

sportface2016 : #Calciofemminile Le parole della ct #Bertolini alla vigilia di Moldova-Italia, match valido per le Qualificazioni a… - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - Da ieri in vendita i biglietti per Italia-Romania - - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Coppa Italia femminile, girone di ferro per il Genoa - Grifoman1 : Coppa Italia femminile, girone di ferro per il Genoa - genovatoday : Coppa Italia femminile, girone di ferro per il Genoa -