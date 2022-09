Beth Phoenix: “Ciò che è successo a RAW è stato un traguardo importante per me” (Di giovedì 1 settembre 2022) Con oltre due decadi alle spalle come esperienza, la WWE Hall of famer Beth Phoenix è sicuramente in una posizione privilegiata per poter esprimere un giudizio. La “Glamazon”, difatti, al “Busted Open Radio”, esterna la sua opinione riguardo alla divisione femminile presente ora nel Wrestling: “Mickie James, io e Jillian Hall sognavamo di essere presentati come facevano con gli uomini ed avere le loro stesse opportunità”. Ricordiamo che, ai tempi della Phoenix, la divisione femminile mancava di protagonismo negli show settimanali. Il loro minutaggio era molto ridotto, e le loro storyline non erano sviluppate in maniera esaustiva. Negli ultimi anni, invece, le donne hanno occupato sempre più spazio nei programmi WWE, e i loro personaggi hanno beneficiato di uno sviluppo e di una attenzione nella cura senza precedenti (complice ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 1 settembre 2022) Con oltre due decadi alle spalle come esperienza, la WWE Hall of famerè sicuramente in una posizione privilegiata per poter esprimere un giudizio. La “Glamazon”, difatti, al “Busted Open Radio”, esterna la sua opinione riguardo alla divisione femminile presente ora nel Wrestling: “Mickie James, io e Jillian Hall sognavamo di essere presentati come facevano con gli uomini ed avere le loro stesse opportunità”. Ricordiamo che, ai tempi della, la divisione femminile mancava di protagonismo negli show settimanali. Il loro minutaggio era molto ridotto, e le loro storyline non erano sviluppate in maniera esaustiva. Negli ultimi anni, invece, le donne hanno occupato sempre più spazio nei programmi WWE, e i loro personaggi hanno beneficiato di uno sviluppo e di una attenzione nella cura senza precedenti (complice ...

