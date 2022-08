Barcellona, Aubameyang ai saluti: scambio definito con il Chelsea (Di giovedì 1 settembre 2022) La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente adesso sembrerebbe essere arrivata la fumata bianca. Pierre-Emerick Aubameyang è pronto a lasciare il Barcellona. L’attaccante gabonese era in uscita da tempo e adesso i Blaugrana hanno raggiunto un accordo con il Chelsea per uno scambio che vede coinvolto anche un calciatore dei Blues. Marcos Alonso Aubameyang Barcellona Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Chelsea e Barcellona stanno definendo gli ultimi dettagli per lo scambio che porterà Aubameyang in Premier League e Marcos Alonso in Liga. Nella giornata di domani è stato aggiunto che verrà formalizzato il tutto. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente adesso sembrerebbe essere arrivata la fumata bianca. Pierre-Emerickè pronto a lasciare il. L’attaccante gabonese era in uscita da tempo e adesso i Blaugrana hanno raggiunto un accordo con ilper unoche vede coinvolto anche un calciatore dei Blues. Marcos AlonsoSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,stanno definendo gli ultimi dettagli per loche porteràin Premier League e Marcos Alonso in Liga. Nella giornata di domani è stato aggiunto che verrà formalizzato il tutto. Nicola Morisco

