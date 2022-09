Anche il Covid lieve può portare la sindrome di fatica cronica (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Charitè - Universitatsmedizin Berlin, Germania, e del Max Delbruck Center for Molecular Medicine (MDC), Germania ha ora dimostrato che, Anche dopo un lieve caso di Covid-19, un sottogruppo di pazienti svilupperà sintomi che soddisfano la diagnosi criteri per la sindrome da stAnchezza cronica (ME/CFS). I risultati dei ricercatori sono stati pubblicati su "Nature Communications". "I sospetti che il Covid-19 potesse innescare la ME/CFS inizialmente sono emersi già durante la prima ondata della pandemia", afferma la prof.ssa Carmen Scheibenbogen, direttrice ad interim dell'Istituto di immunologia medica della Charitè nel Campus Virchow-Klinikum. La Scheibenbogen supervisiona Anche il lavoro del ... Leggi su agi (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Charitè - Universitatsmedizin Berlin, Germania, e del Max Delbruck Center for Molecular Medicine (MDC), Germania ha ora dimostrato che,dopo uncaso di-19, un sottogruppo di pazienti svilupperà sintomi che soddisfano la diagnosi criteri per lada stzza(ME/CFS). I risultati dei ricercatori sono stati pubblicati su "Nature Communications". "I sospetti che il-19 potesse innescare la ME/CFS inizialmente sono emersi già durante la prima ondata della pandemia", afferma la prof.ssa Carmen Scheibenbogen, direttrice ad interim dell'Istituto di immunologia medica della Charitè nel Campus Virchow-Klinikum. La Scheibenbogen supervisionail lavoro del ...

