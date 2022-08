Zaporizhzhia | partita da Kiev la missione Aiea

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli esperti dell’hanno lasciatoper raggiungere la centrale nucleare di, occupata dai russi nel sud dell’Ucraina, a circa 450 chilometri dalla capitale ucraina. Lo riporta l’agenzia Dpa. “Passeremo lì qualche giorno”, ha detto il capo dell’e della, Rafael Grossi, prima di lasciarecon la speranza di colloqui con lo staff ucraino dell’impianto durante la visita. “Stiamo andando in un territorio occupato e questo richiede garanzie esplicite, non solo da parte russa”, ma anche ucraina, ha detto, prima della partenza su un convoglio di dieci mezzi bianchi con le insegne Onu. L'articolo proviene da Italia Sera.

...Zelensky ha incontrato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi e la sua delegazione prima della visita alla centrale di. ...Gli esperti dell'Aiea hanno lasciato Kiev per raggiungere la centrale nucleare di, occupata dai russi nel sud dell'Ucraina, a circa 450 chilometri dalla capitale ucraina. Lo riporta l'agenzia Dpa. 'Passeremo lì qualche giorno', ha detto il capo dell'Aiea e della ...La guerra in Ucraina giunge al suo 189esimo giorno. Kiev continua la sua offensiva contro le forze di Mosca nella parte meridionale del Paese, facendo arretrare la linea del fronte nemico "in alcuni p ...Cargo russi, secondo il quotidiano, sono partiti dall'Iran il 19 agosto scorso con almeno due tipi di droni, entrambi capaci di trasportare munizioni per attaccare radar, artiglieria… Leggi ...