US Open 2022, il prossimo avversario di Matteo Berrettini al 3° turno. I precedenti con un ‘Fab Four’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) Matteo Berrettini ha dovuto sudare per avere la meglio sul francese Hugo Grenier e qualificarsi al terzo turno degli US Open 2022. Il tennista italiano si è imposto in quattro set, rimontando dopo un pessimo primo parziale e aggiudicandosi la terza e la quarta frazione al tie-break. Il romano non è parso così brillante sul cemento di New York, ma è comunque riuscito ad avere la meglio sul lucky loser transalpino e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione. Matteo Berrettini tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare il britannico Andy Murray, anch’egli vincitore in rimonta per 3-1 sullo statunitense Nava. Si tratta di un confronto decisamente impegnativo per il numero 14 al mondo, chiamato a sfidare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)ha dovuto sudare per avere la meglio sul francese Hugo Grenier e qualificarsi al terzodegli US. Il tennista italiano si è imposto in quattro set, rimontando dopo un pessimo primo parziale e aggiudicandosi la terza e la quarta frazione al tie-break. Il romano non è parso così brillante sul cemento di New York, ma è comunque riuscito ad avere la meglio sul lucky loser transalpino e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione.tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare il britannico Andy Murray, anch’egli vincitore in rimonta per 3-1 sullo statunitense Nava. Si tratta di un confronto decisamente impegnativo per il numero 14 al mondo, chiamato a sfidare ...

