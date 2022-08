Una bambina che vuole essere un maschio: il «coming out» del regista Emanuele Crialese a Venezia (Di mercoledì 31 agosto 2022) La protagonista del suo film L'immensità, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, è Adriana, una dodicenne che si fa delle domande sulla sua identità di genere. Il regista: «È chiaro che si tratta di una rappresentazione di me stesso» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 agosto 2022) La protagonista del suo film L'immensità, in concorso alla Mostra del cinema di, è Adriana, una dodicenne che si fa delle domande sulla sua identità di genere. Il: «È chiaro che si tratta di una rappresentazione di me stesso»

