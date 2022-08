Spagna | terribile grandinata uccide bimba di soli 20 mesi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 agosto 2022). Una tremenda tragedia accaduta a Bisbal d’Empordà, comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna. Qui unadi20è morta, uccisa da una violentache ha colpito l’intera zona.di 20La piccola è stata colpita all’improvviso da un enorme chicco di grandine che non le ha lasciato scampo. Dopo il violento colpo, è stata tempestivamente trasferita nell’ospedale Josep Trueta di Girona con un trauma cranico, ma non ce l’ha fatta. Come riferiscono i media spagnoli, la piccola è deceduta a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Tragedia improvvisa La dinamica, al momento, non è ancora del tutto chiara, ma non sembra essere l’unica vittima della tempesta di grandine. ...